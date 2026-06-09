Ник Кирьос вышел во второй круг турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв Муте
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв француза Корентена Муте, занимающего в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 20:30 МСК
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
36
Корентен Муте
К. Муте
По ходу матча Кирьос подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх. Муте сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Кирьос сразится с представителем Японии Со Симабукуро, являющимся 104-й ракеткой мира.
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