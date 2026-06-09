Ник Кирьос вышел во второй круг турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв Муте

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв француза Корентена Муте, занимающего в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

По ходу матча Кирьос подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх. Муте сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Кирьос сразится с представителем Японии Со Симабукуро, являющимся 104-й ракеткой мира.