Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос — Корентен Муте, результат матча 9 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; ATP 250 Штутгарт

Ник Кирьос вышел во второй круг турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв Муте
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Штутгарте (Германия), обыграв француза Корентена Муте, занимающего в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 20:30 МСК
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

По ходу матча Кирьос подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать два брейк-пойнта из трёх. Муте сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Кирьос сразится с представителем Японии Со Симабукуро, являющимся 104-й ракеткой мира.

Сетка турнира АТР-250 в Штутгарте
Материалы по теме
«Я собрала список из 33 пунктов». Почему распалась одна из крутейших пар в мировом теннисе
«Я собрала список из 33 пунктов». Почему распалась одна из крутейших пар в мировом теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android