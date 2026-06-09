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«Устала сидеть дома». Уильямс иронично ответила на вопрос после первого с 2022 года матча

«Устала сидеть дома». Уильямс иронично ответила на вопрос после первого с 2022 года матча
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс, в паре с Викторией Мбоко выигравшая свой первый с 2022 года матч на «пятисотнике» в Лондоне, шутливо ответила, почему вернулась в тур WTA.

Лондон — парный разряд (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 19:50 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
В. Мбоко С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Н. Меликар-Мартинес Э. Рутлифф

– Серена, почему здесь и сейчас? Что будет дальше?
– Ох, я не знаю… Мне было больше нечего делать. Я просто устала сидеть дома. Сейчас лето, дети не ходят в школу, поэтому почему нет? (смеётся), — сказала Уильямс в интервью на корте после матча.

До этой встречи последний в карьере матч спортсменка провела на Открытом чемпионате США — 2022. Также американка получила уайлд-кард на участие в турнире WTA-500 в Берлине, который пройдёт с 15 по 21 июня. Неизвестно, будет ли Уильямс выступать на соревнованиях в одиночном разряде.

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