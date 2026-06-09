Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год: результаты матчей 9 июня

Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год: результаты матчей 9 июня
Комментарии

Сегодня, 9 июня, на травяных кортах Штутгарта (Германия) продолжились матчи основной сетки турнира ATP-250. В рамках соревновательного дня прошли встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня турнира в Штутгарте.

Теннис. ATP-250. мужчины. Первый круг. Результаты матчей 9 июня:

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маркос Гирон (США) – 6:7 (3:7), 5:7;

Кентен Алис (Франция) — Со Симабукуро (Япония) – 4:6, 2:6;

Янник Ханфман (Германия) — Александр Ковачевич (США) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4);

Роман Сафиуллин (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 5:7: 7:6 (7:4), 6:7 (4:7);

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алексис Галарно (Канада) – 6:2, 6:7 (5:7), 6:3;

Том Генч (Германия) — Ринки Хидзиката (Австралия) – 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6;

Даниэль Альтмайер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США) – 6:7 (3:7), 6:4, 4:6;

Диего Дедура (Германия) — Джеймс Дакворт (Австралия) – 4:6, 3:6;

Ник Кирьос (Австралия) — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:4.

Сетка турнира АТР-250 в Штутгарте
Материалы по теме
Теннисист Михаил Кукушкин объявил о завершении спортивной карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android