Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год: результаты матчей 9 июня

Сегодня, 9 июня, на травяных кортах Штутгарта (Германия) продолжились матчи основной сетки турнира ATP-250. В рамках соревновательного дня прошли встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня турнира в Штутгарте.

Теннис. ATP-250. мужчины. Первый круг. Результаты матчей 9 июня:

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маркос Гирон (США) – 6:7 (3:7), 5:7;

Кентен Алис (Франция) — Со Симабукуро (Япония) – 4:6, 2:6;

Янник Ханфман (Германия) — Александр Ковачевич (США) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4);

Роман Сафиуллин (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 5:7: 7:6 (7:4), 6:7 (4:7);

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алексис Галарно (Канада) – 6:2, 6:7 (5:7), 6:3;

Том Генч (Германия) — Ринки Хидзиката (Австралия) – 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6;

Даниэль Альтмайер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США) – 6:7 (3:7), 6:4, 4:6;

Диего Дедура (Германия) — Джеймс Дакворт (Австралия) – 4:6, 3:6;

Ник Кирьос (Австралия) — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:4.