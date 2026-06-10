Во вторник, 9 июня, на травяных кортах Лондона продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон, 2026 год. Результаты матчей 9 июня

Сорана Кырстя (Румыния, 7) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) – 6:4, 5:7, 6:2;

Ива Йович (США, 6) — Антония Ружич (Хорватия, Q) – 6:3, 6:4;

Эмма Радукану (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия, Q) – 6:0, 6:3;

Лаура Зигемунд (Германия) — Франческа Джонс (Великобритания, WC) – 6:2, 6:3;

Чжан Шуай (Китай, Q) — Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 2:6;

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 8) – 3:6, 7:6 (7:4), 7:5;

Мария Саккари (Греция) — Татьяна Мария (Германия, Q) – 3:6, 3:6;

Мари Боузкова (Чехия) — Полина Кудерметова (Узбекистан, Q) – 6:0, 6:3;

Мика Стойсавлевич (Великобритания, WC) — Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 3:6.