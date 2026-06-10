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Некоторые матчи турнира в Хертогенбосхе перенесены на среду из-за дождя

Некоторые матчи турнира в Хертогенбосхе перенесены на среду из-за дождя
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Некоторые матчи турниров WTA-250 и АТР-250, которые должны были пройти в Хертогенбосхе (Нидерланды) во вторник, 9 июня, перенесены на среду из-за погодных условий.

На мужском турнире не были доиграны встречи между Хубертом Хуркачем и Мартоном Фучовичем, а также между Таллоном Грикспором и Ботиком ван де Зандсхулпом. У женщин на среду перенесены матчи между Эммой Наварро и Кэти Макнелли, Анастасией Потаповой и Сюзан Ламенс, Лоис Буассон и Соланой Сьеррой, а также между Николой Бартуньковой и Ханне Вандевинкель.

Действующий победительницей женского турнира в Хертогенбосхе является бельгийка Элисе Мертенс, у мужчин — Габриэль Диалло (Канада).

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