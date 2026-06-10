«Довольно эмоциональный момент». Кирьос — после победы над Муте в Штутгарте

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос, в первом круге турнира АТР-250 в Штутгарте обыгравший француза Корентена Муте, прокомментировал свой первый после долгой паузы матч.
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«Довольно эмоциональный момент. Я перенёс множество хирургических вмешательств и сейчас в восторге от возвращения и игры в теннис на высоком уровне. Доволен тем, как чувствую себя, провёл большую работу над телом.
Не уверен, походит ли под моё состояние слово «уверенно», посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Мне восстанавливали запястье, было четыре операции на колене. Я сражаюсь, но при этом уже многое сделал. У меня так много фанатов! Бывали моменты, когда думал: «Зачем я играю? Что мне ещё надо сделать?», а потом смотрю на вас, ребята, — и вы и есть то, ради чего я играю. Я останусь ещё ненадолго ради вас», — сказал Кирьос в интервью на корте после матча.
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