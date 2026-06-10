Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Довольно эмоциональный момент». Кирьос — после победы над Муте в Штутгарте

«Довольно эмоциональный момент». Кирьос — после победы над Муте в Штутгарте
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос, в первом круге турнира АТР-250 в Штутгарте обыгравший француза Корентена Муте, прокомментировал свой первый после долгой паузы матч.

Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 20:30 МСК
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Корентен Муте
36
Франция
Корентен Муте
К. Муте

«Довольно эмоциональный момент. Я перенёс множество хирургических вмешательств и сейчас в восторге от возвращения и игры в теннис на высоком уровне. Доволен тем, как чувствую себя, провёл большую работу над телом.

Не уверен, походит ли под моё состояние слово «уверенно», посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Мне восстанавливали запястье, было четыре операции на колене. Я сражаюсь, но при этом уже многое сделал. У меня так много фанатов! Бывали моменты, когда думал: «Зачем я играю? Что мне ещё надо сделать?», а потом смотрю на вас, ребята, — и вы и есть то, ради чего я играю. Я останусь ещё ненадолго ради вас», — сказал Кирьос в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Мирра, Шарапова, Иванович, Серена и ещё 13 звёзд: выбираем лучших чемпионок «Ролан Гаррос»
Рейтинг
Мирра, Шарапова, Иванович, Серена и ещё 13 звёзд: выбираем лучших чемпионок «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android