Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 10 июня

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 10 июня
Комментарии

Сегодня, 10 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 10 июня (время начала московское):

12:00 — Лоис Буассон (Франция) — Солана Сьерра (Аргентина);
12:00 — Анастасия Потапова (Австрия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
13:30 — Эмма Наварро (США) — Кэти Макнелли (США);
14:30 — Панна Удварди (Венгрия) — Дарья Снигур (Украина);
16:00 — Робин Монтгомери (США) — Гретье Миннен (Бельгия).

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
Материалы по теме
Потапова — о психологии: займёмся этим вопросом, чтобы убедиться, что сможем улучшить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android