Сегодня, 10 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 10 июня (время начала московское):

12:00 — Лоис Буассон (Франция) — Солана Сьерра (Аргентина);

12:00 — Анастасия Потапова (Австрия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

13:30 — Эмма Наварро (США) — Кэти Макнелли (США);

14:30 — Панна Удварди (Венгрия) — Дарья Снигур (Украина);

16:00 — Робин Монтгомери (США) — Гретье Миннен (Бельгия).