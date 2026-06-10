Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 10 июня

Турнир АТР-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 10 июня
Комментарии

Сегодня, 10 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга, а также будут доиграны встречи первого круга, которые были перенесены из-за дождя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 10 июня:

12:00. Отто Виртанен (Финляндия) – Камиль Майхшак (Польша);
12:00. Тейс Богард (Нидерланды) – У Ибин (Китай);
12:00. Джеймс Маккейб (Австралия) – Зизу Бергс (Бельгия);
13:30. Хуберт Хуркач (Польша) – Мартон Фучович (Венгрия);
14:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
15:00. Мартин Дамм-младший (США) – Алекс де Минор (Австралия);
16:30. Уго Умбер (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция).

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
Материалы по теме
«Я собрала список из 33 пунктов». Почему распалась одна из крутейших пар в мировом теннисе
«Я собрала список из 33 пунктов». Почему распалась одна из крутейших пар в мировом теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android