Турнир АТР-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 10 июня

Сегодня, 10 июня, на травяных кортах Хертогенбосха (Нидерланды) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга, а также будут доиграны встречи первого круга, которые были перенесены из-за дождя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Хертогенбосх, 2026 год. Расписание матчей на 10 июня:

12:00. Отто Виртанен (Финляндия) – Камиль Майхшак (Польша);

12:00. Тейс Богард (Нидерланды) – У Ибин (Китай);

12:00. Джеймс Маккейб (Австралия) – Зизу Бергс (Бельгия);

13:30. Хуберт Хуркач (Польша) – Мартон Фучович (Венгрия);

14:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

15:00. Мартин Дамм-младший (США) – Алекс де Минор (Австралия);

16:30. Уго Умбер (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция).