Сегодня, 10 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон. Расписание матчей на 10 июня (время начала московское):

13:30 — Ива Йович (США) — Александра Эала (Филиппины);

15:00 — Лаура Зигмунд (Германия) — Аманда Анисимова (США);

16:30 — Виктория Мбоко (Канада) — Каролина Плишкова (Чехия);

19:30 — Мари Боузкова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия).

Турнир в Лондоне проходит с 8 по 14 июня. Действующей чемпионкой соревнований является немецкая теннисистка Татьяна Мария.