Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 10 июня

Сегодня, 10 июня, на травяных кортах Штутгарта продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год. Расписание матчей на 10 июня:

12:00. Маттия Белуччи (Италия) – Янник Ханфман (Германия);

12:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Готье Онклин (Бельгия);

13:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан);

16:00. Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – Тейлор Фриц (США).

Действующим победителем турнира в Штутгарте является американец Тейлор Фриц.