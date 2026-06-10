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Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 10 июня

Турнир АТР-250, Штутгарт: расписание матчей на 10 июня
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Сегодня, 10 июня, на травяных кортах Штутгарта продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Штутгарт, 2026 год. Расписание матчей на 10 июня:

12:00. Маттия Белуччи (Италия) – Янник Ханфман (Германия);
12:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Готье Онклин (Бельгия);
13:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Александр Бублик (Казахстан);
16:00. Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – Тейлор Фриц (США).

Действующим победителем турнира в Штутгарте является американец Тейлор Фриц.

Сетка турнира АТР-250 в Штутгарте
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