«Я подпитывалась атмосферой». Радукану — о матче с Блинковой на «пятисотнике» в Лондоне

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне. На старте соревнований она обыграла россиянку Анну Блинкову со счётом 6:0, 6:3.
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«Мне кажется, я начала просто отлично, и, хотя не сыграла много матчей в последнее время, я была очень довольна тем, как вышла на корт и как играла — очень раскрепощённо. Думаю, я подпитывалась атмосферой, это было свободно, ясно, и было много ясности. Не было чрезмерных раздумий, не пыталась делать слишком много. Всё шло очень естественно.
Я люблю играть на траве. И игра дома, мне кажется, также проявляет во мне хорошую сторону. Действительно получаю удовольствие от возможности быть частью этой атмосферы. Думаю, она мне подходит. Сегодня немного дуло, но я с этим справлялась довольно хорошо, солнце то выходило, то пряталось. Да, это приятно.
Думаю, это был отличный шаг вперёд, и мне очень понравилось, как я чувствовала себя на корте, как двигалась, как себя выражала — в общем весь пакет, не обязательно только теннис, а то, как я проявляла себя на корте, мне это действительно понравилось. Думаю, это то, что я хочу сохранить во всех своих матчах и полностью принять этот травяной сезон», — приводит слова Радукану пресс-служба турнира.
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