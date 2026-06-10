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«Я подпитывалась атмосферой». Радукану — о матче с Блинковой на «пятисотнике» в Лондоне

«Я подпитывалась атмосферой». Радукану — о матче с Блинковой на «пятисотнике» в Лондоне
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне. На старте соревнований она обыграла россиянку Анну Блинкову со счётом 6:0, 6:3.

Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 14:10 МСК
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Анна Блинкова
105
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

«Мне кажется, я начала просто отлично, и, хотя не сыграла много матчей в последнее время, я была очень довольна тем, как вышла на корт и как играла — очень раскрепощённо. Думаю, я подпитывалась атмосферой, это было свободно, ясно, и было много ясности. Не было чрезмерных раздумий, не пыталась делать слишком много. Всё шло очень естественно.

Я люблю играть на траве. И игра дома, мне кажется, также проявляет во мне хорошую сторону. Действительно получаю удовольствие от возможности быть частью этой атмосферы. Думаю, она мне подходит. Сегодня немного дуло, но я с этим справлялась довольно хорошо, солнце то выходило, то пряталось. Да, это приятно.

Думаю, это был отличный шаг вперёд, и мне очень понравилось, как я чувствовала себя на корте, как двигалась, как себя выражала — в общем весь пакет, не обязательно только теннис, а то, как я проявляла себя на корте, мне это действительно понравилось. Думаю, это то, что я хочу сохранить во всех своих матчах и полностью принять этот травяной сезон», — приводит слова Радукану пресс-служба турнира.

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