«В душе я бабушка». Майя Хвалиньска рассказала, как проведёт время после «Ролан Гаррос»

21-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска рассказала, как планирует провести время после «Ролан Гаррос» — 2026.

«Я буду спать, есть и проводить время с друзьями. В душе я бабушка. Все смеются надо мной за то, что я такая спокойная, всегда с чаем и кроссвордами. Думаю, у меня есть эти бабушкины привычки», — сказала Хвалиньска в эфире передачи TVN24.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Майя Хвалиньска начала выступление в основной сетке, куда пробилась через квалификацию, в статусе 114-й ракетки мира. Она дошла до финала, где уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6). После успеха в Париже она поднялась на 93 строчки рейтинга WTA.