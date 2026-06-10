Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хвалиньска — о Питте на финале «РГ»: хорошо, что не видела его, а то сыграла бы ещё хуже

Хвалиньска — о Питте на финале «РГ»: хорошо, что не видела его, а то сыграла бы ещё хуже
Комментарии

21-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска отреагировала на факт присутствия известного американского актёра Брэда Питта на матче финала «Ролан Гаррос» – 2026 с её участием.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Хорошо, что я не увидела Брэда Питта в финале, потому что, думаю, я бы там умерла. Сыграла бы ещё хуже», – сказала Хвалиньска в эфире телепередачи TVN24.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Майя Хвалиньска начала выступление в основной сетке, куда пробилась через квалификацию, в статусе 114-й ракетки мира. В финале она уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6). После успеха в Париже она поднялась на 93 строчки рейтинга WTA.

Материалы по теме
«Эти инвестиции должны окупиться». Что известно про соперницу Мирры по финалу «РГ»
«Эти инвестиции должны окупиться». Что известно про соперницу Мирры по финалу «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android