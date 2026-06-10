Хвалиньска — о Питте на финале «РГ»: хорошо, что не видела его, а то сыграла бы ещё хуже

21-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска отреагировала на факт присутствия известного американского актёра Брэда Питта на матче финала «Ролан Гаррос» – 2026 с её участием.

«Хорошо, что я не увидела Брэда Питта в финале, потому что, думаю, я бы там умерла. Сыграла бы ещё хуже», – сказала Хвалиньска в эфире телепередачи TVN24.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Майя Хвалиньска начала выступление в основной сетке, куда пробилась через квалификацию, в статусе 114-й ракетки мира. В финале она уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6). После успеха в Париже она поднялась на 93 строчки рейтинга WTA.