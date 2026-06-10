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«Надеюсь, я достаточно зрелая, чтобы справиться». Хвалиньска — об угрозах и негативе

«Надеюсь, я достаточно зрелая, чтобы справиться». Хвалиньска — об угрозах и негативе
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21-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска рассказала, что сталкивалась с угрозами.

«Я считаю, что каждый спортсмен сталкивается с ненавистью и мнением окружающих, поэтому очень важно прислушиваться к своим близким и к своему окружению, потому что таких [негативных] голосов будет много, и это может подорвать вашу уверенность в себе. Их получает каждый теннисист, независимо от уровня. Просто об этом не говорят публично. Угрозы и ненависть начались, когда мне было 17. Я понимаю, что сейчас их будет больше, потому что будет много поражений. Это неотъемлемая часть спорта. Надеюсь, я достаточно зрелая, чтобы справиться с этим и не слушать людей, чьим советам я бы никогда не последовала», — цитирует Хвалиньску Sport.pl.

На минувшем Открытом чемпионате Франции Майя Хвалиньска начала выступление в основной сетке, куда пробилась через квалификацию, в статусе 114-й ракетки мира. Она дошла до финала, где уступила россиянке Мирре Андреевой (3:6, 2:6). После успеха в Париже она поднялась на 93 строчки рейтинга WTA.

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