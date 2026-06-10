Стаббс — о Соболенко на «РГ»: как ты, будучи первой ракеткой мира, можешь так действовать?

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о поражении четырёхкратной чемпионки мэйджоров, лидера рейтинга WTA Арины Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Как ты, будучи первой ракеткой мира, к тому моменту единственной в сетке, кто выигрывал турнир «Большого шлема», и будучи впереди — сет и 4:1 — можешь так действовать против соперницы, которая никогда не выходила в полуфинал «Большого шлема»?

Ты её разносишь. Да, дует ветер. Да, условия не идеальные. Но ты ведёшь сет и 4:1. Нельзя обвинять ветер и условия в том, что ты проиграла этот матч. Тогда я не понимаю, почему при счёте сет и 4:1 ты вообще должна быть зла на что‑то. Она кричит на свой бокс, бросает ракетку и поднимает руки в воздух.

Это напомнило мне случай, когда Симона Халеп проиграла, ведя сет и 3:0 против Елены Остапенко в финале, и решила бросить ракетку. Я думаю: зачем ты бросаешь ракетку, когда ведёшь сет и 3:0, и девочка на другом конце думает, что у неё нет шансов. А потом внезапно она видит, как ты бросаешь ракетку и ведёшь себя как бездарь, и думает: может, у меня всё‑таки есть шанс.

Именно так отреагировала Шнайдер. Это та репутация в раздевалке, о которой я всё время говорю. Игрок вроде Соболенко, если она начинает срываться, может срываться очень сильно. Есть определённые игроки, которые, как только сходят с рельсов, могут снова выдать что‑то великолепное, но при этом есть вероятность, что они отдадут тебе два или три гейма. Как тренер могу сказать: это репутация Соболенко в раздевалке.

Да, ты знаешь, что она будет идти ва‑банк. Да, если завести её в тай‑брейк, она, вероятно, соберётся и покажет лучший теннис из вас двоих. Почему при счёте сет и 4:1 ты должна проявлять хоть какой‑то негатив? Я не понимаю этого. Это была полностью её вина», — приводит слова Стаббс The Tennis Gazette.