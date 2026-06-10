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Ана Иванович выступила на выпускном вечере в Академии Рафаэля Надаля

Ана Иванович выступила на выпускном вечере в Академии Рафаэля Надаля
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович выступила с торжественной речью на выпускном вечере в Академии Рафаэля Надаля в Испании. Фото с присутствующей на мероприятии экс-теннисистки опубликовала пресс-служба академии у себя на странице в соцсети.

Фото: Пресс-служба Академии Рафаэля Надаля

«Спасибо, Ана Иванович, за вдохновляющие слова нашим выпускникам! Было особенно увидеть вас вместе с нами на празднике для выпуска-2026. Благодарны, что вы смогли присоединиться к нам и сделать это событие ещё более памятным», – написала пресс-служба академии у себя на странице в соцсети.

Надаль также поблагодарил теннисистку.

Фото: Пресс-служба Академии Рафаэля Надаля

«Спасибо, что присоединилась в особенный для всех нас день! Было невероятно увидеть тебя с нами», — написал Надаль у себя на странице в соцсети, опубликовав совместное с Иванович фото.

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