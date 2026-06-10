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«Мы нацелены на большее». Мбоко — об игре в паре с Сереной Уильямс на турнире в Лондоне

«Мы нацелены на большее». Мбоко — об игре в паре с Сереной Уильямс на турнире в Лондоне
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Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась впечатлениями от игры с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира 44-летней американкой Сереной Уильямс на турнире WTA-500 в Лондоне.

«Прежде всего для меня большая честь играть с тобой, Серена. Это такая привилегия — выходить на корт рядом с тобой. Я получила большое удовольствие. Мы действительно сделали это, поэтому я так рада играть рядом с тобой, и мы нацелены на большее», — приводит слова Мбоко пресс-служба турнира.

На турнире в Лондоне в парном разряде Мбоко и Уильямс вышли во второй круг, где сыграют с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд.

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