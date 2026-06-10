«Не ожидала и не верила». Диана Шнайдер — о победе над Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что не верила, что может победить четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», лидера рейтинга WTA Арину Соболенко на «Ролан Гаррос». В 1/4 финала Диана одержала победу над Ариной со счётом 3:6, 7:5, 6:0.

«Ну, играть против первой ракетки мира, мне кажется, это всегда, с одной стороны, волнительно, но с другой стороны, это такой челлендж, который хочется испытать, проверить силы первой ракетки, проверить и собственные возможности против неё. Конечно, матч был очень напряжённый, но и в целом погода была не очень теннисная, было очень ветрено, было очень много ошибок. Конечно, и Арина хотела, чтобы крыша была закрытой. Я хотела, чтобы крыша была закрытой, потому что всё-таки что Арина, что я играем в достаточно такой агрессивный стиль игры, и было тяжеловато играть с таким ветром. Плюс я разминалась, крыша была закрыта. Арина, видимо, знала, что крышу откроют, и разминалась на улице. Поэтому я думаю, она всё-таки немножко получше подготовилась к матчу.

Но в целом хороший матч. Наверное, всё-таки я не ожидала и не верила, что обыграю её. До счёта 5:3 уже, мне кажется, [меня] отпустило просто морально, что нужно что-то поменять, и начала уже играть более агрессивно, потому что понимала, что она меня просто обыгрывает за счёт своей мощи, слишком сильно меня растаскивает по корту, и что мне нужно поменять и уже самой как бы начать больше диктовать. Ну и всё, мне кажется, она немножко уже не ожидала, может быть, уже чуть-чуть расслабилась, уже 5:3, уже близко, и всё. Я начала больше агрессивно играть, начала попадать. Она, мне кажется, занервничала немножко, начала больше ошибаться. И уже когда второй сет выиграла… Уже так: «А у неё никто не выигрывал сет, а я выиграла!» (Улыбается.) Поэтому ещё больше меня отпустило, я уже поняла, что нужно делать. И всё, там уже просто продолжала про себя повторять, что нужно делать, меньше ошибок. Если вижу мяч, на который нужно войти, я вхожу как бы без задних каких-то мыслей, но старалась больше как бы дисциплинированно просто играть», — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.