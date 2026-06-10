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Диана Шнайдер сравнила мощь ударов Арины Соболенко и Мэдисон Киз

Диана Шнайдер сравнила мощь ударов Арины Соболенко и Мэдисон Киз
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в Париже в парном разряде, 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сравнила удары белоруски Арины Соболенко и американки Мэдисон Киз.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер обыграла Киз в четвёртом круге со счётом 6:3, 3:6, 6:0, а в 1/4 финала победила Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0.

— Расскажи, если сравнивать их по мощи удара, вот Арина и Мэдисон Киз, примерно одинаковая мощь и скорость мяча?
— Мне кажется даже, что у Киз сильнее удар. 100% с форхенда у неё, ну, хорошо так пролетает. У Арины, мне кажется, послабее. Мне кажется, с бэкхенда точно у Арины лучше, более стабильно. Она может и в диагональную линию хорошо приложиться, но Киз точно более опасна с форхенда, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

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