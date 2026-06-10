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Диана Шнайдер рассказала, какую задачу себе ставила перед началом «Ролан Гаррос» — 2026

Диана Шнайдер рассказала, какую задачу себе ставила перед началом «Ролан Гаррос» — 2026
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какую задачу ставила перед собой в преддверии «Ролан Гаррос» — 2026, где дошла до полуфинала.

«Мне кажется, я уже после матча с Мэдисон Киз была очень рада выйти в четвертьфинал в первый раз. И я ей до этого три раза проигрывала, поэтому для меня был очень принципиальный матч, [после] которого наконец-таки получилось ещё на такую большую стадию для меня впервые выйти. Поэтому я уже была довольна результатом. Как-то не сказать, что до «Ролан Гаррос», до его начала, думала, что я дойду до полуфинала. Понятно, ставила себе задачу выйти во вторую неделю, потому что у меня всегда «Ролан Гаррос» заканчивался во втором круге. И во вторую неделю, если пройду, будет супер», – сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

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