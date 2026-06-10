Елена Дементьева высказалась о победе Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о победе шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале Мирра обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Мы говорили об этом перед «Ролан Гаррос», что Мирра находится в прекрасной форме. Она и по статистике выступлений всех турниров на грунте показывала, что она и уверена в себе, и теннис её сейчас очень мощно выглядит. Весь турнир она провела в атакующем стиле, не скатилась ни разу, не ушла в оборону. Смогла удержать вот этот высокий уровень своей игры на протяжении двух недель, что крайне сложно, особенно в таком молодом возрасте, когда тебе столько эмоций, столько переживаний, волнений [мешают]. Опять же, это всегда мечта победить на турнире «Большого шлема», которая не даёт тебе спать, нормально питаться. Вот с этим со всем она справилась. И блестящая совершенно победа в 19 лет. Мы можем её только поздравить с этим успехом и пожелать, чтобы в дальнейшем он повторился и не один раз», — сказала Дементьева в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.