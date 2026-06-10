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Диана Шнайдер оценила свою игру в полуфинале «Ролан Гаррос» с Майей Хвалиньской

Диана Шнайдер оценила свою игру в полуфинале «Ролан Гаррос» с Майей Хвалиньской
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер оценила свою игру в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Диана проиграла представительнице Польши Майе Хвалиньске со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

— Насколько у тебя была возможность посмотреть, как она играет? И что вы обсуждали, какая у тебя была тактика на этот матч? Мы видели вот мнение Шамиля Тарпищева, он считает, что это 100-процентная ошибка тренера, тактика была выбрана неудачно. Что вы планировали? Насколько у тебя была возможность посмотреть её игры и смогла ли ты реализовать то, о чём вы говорили с тренером непосредственно перед игрой?
— Ну не сказать, что мы смогли много найти матчей, потому что такая прямо тёмная лошадка, которая появилась из ниоткуда. Пробовали найти какие-то матчи её против левшей, потому что всё-таки всё равно бывает разная тактика у людей против левши и против правшей. В целом понятна тактика, ну, как бы, мы знали, что она играет высоко над сеткой. Что будут длинные розыгрыши, нужно было самой входить в корт. То есть единственное, что, наверное, мы обсуждали с тренером уже после матча, что можно было сделать лучше — это больше выходить к сетке. То есть то, над чем мы как бы работаем, пытаемся улучшить, потому что всё-таки я вроде развивала атаку, но так она хорошо двигалась и перекрывала корт, я всё никак не могла завершить и пыталась как бы ещё сильнее, где-то острее, где-то там больше, где-то какие-то укороченные. И, наверное, единственный аспект, который мы могли бы сделать лучше в том матче — это выходить к сетке и уже завершать у сетки, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

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