Диана Шнайдер оценила свою игру в полуфинале «Ролан Гаррос» с Майей Хвалиньской

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер оценила свою игру в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Диана проиграла представительнице Польши Майе Хвалиньске со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

— Насколько у тебя была возможность посмотреть, как она играет? И что вы обсуждали, какая у тебя была тактика на этот матч? Мы видели вот мнение Шамиля Тарпищева, он считает, что это 100-процентная ошибка тренера, тактика была выбрана неудачно. Что вы планировали? Насколько у тебя была возможность посмотреть её игры и смогла ли ты реализовать то, о чём вы говорили с тренером непосредственно перед игрой?

— Ну не сказать, что мы смогли много найти матчей, потому что такая прямо тёмная лошадка, которая появилась из ниоткуда. Пробовали найти какие-то матчи её против левшей, потому что всё-таки всё равно бывает разная тактика у людей против левши и против правшей. В целом понятна тактика, ну, как бы, мы знали, что она играет высоко над сеткой. Что будут длинные розыгрыши, нужно было самой входить в корт. То есть единственное, что, наверное, мы обсуждали с тренером уже после матча, что можно было сделать лучше — это больше выходить к сетке. То есть то, над чем мы как бы работаем, пытаемся улучшить, потому что всё-таки я вроде развивала атаку, но так она хорошо двигалась и перекрывала корт, я всё никак не могла завершить и пыталась как бы ещё сильнее, где-то острее, где-то там больше, где-то какие-то укороченные. И, наверное, единственный аспект, который мы могли бы сделать лучше в том матче — это выходить к сетке и уже завершать у сетки, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.