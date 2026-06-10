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«Не люблю куда-то ходить». Шнайдер — о том, как провела две недели в Париже на «РГ»

«Не люблю куда-то ходить». Шнайдер — о том, как провела две недели в Париже на «РГ»
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась, что во время «Ролан Гаррос» — 2026 почти не посещала туристические места в Париже.

— Диан, расскажи про Париж, успела ли ты погулять по городу? Чем ты там занималась? Круассаны поела, на шоппинг сходила? Что там? Расскажи.
— У меня, на самом деле, очень скучно проходят все мои турниры. Я вообще, в принципе, не сказать, что очень люблю Париж как город.

— Так скажи, большой у тебя антураж был с тобой в Париже или нет? Или узкий?
— Узкий. Я, ну, вообще, в принципе, не очень люблю куда-то ходить, на шоппинг, что-то смотреть. Чаще всего это просто тренировки, корты, подготовка, восстановление, ужин, в кроватку, какой-нибудь сериал, фильм и звонок семье, и всё. Ну, в принципе, мой день сурка на протяжении двух недель в Париже. То есть я вообще никуда не выходила. Мы никуда не ходили, ничего не смотрели, сходила в супермаркет — и всё, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

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