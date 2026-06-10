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«Мирра не обращалась». Шнайдер — об общении с Андреевой о Хвалиньске перед финалом «РГ»

«Мирра не обращалась». Шнайдер — об общении с Андреевой о Хвалиньске перед финалом «РГ»
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, уступившая в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 польке Майе Хвалиньске, рассказала, общалась ли к ней Мирра Андреева за советом перед финальным матчем турнира с той же соперницей.

— Диан, ты в итоге подсказывала Мирре, как играть против Хвалински? Ревью ты всё-таки предоставила или нет?
— Нет, кстати, Мирра не обращалась. Но я знала, что Кончита [Мартинес] сидела на [моём] матче. Уже потом увидела, что она была. Поэтому я думаю, что она точно хорошо подготовилась. Ну и мы по результату видим, что план у Кончиты точно сработал (улыбается), — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

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