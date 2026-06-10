Диана Шнайдер рассказала о работе с тренером Сашей Бажиным

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о работе с немецким тренером Сашей Бажиным, с которым сотрудничает с 2025 года.

— На самом деле, да, было сложно немножко с выбором тренера. И уже в целом, когда мы уже начали работать с Сашей, тоже много было людей, которые говорили и намекали, что не работает, нужно что-то поменять, потому что не было какого-то вау-результата, который, может быть, все ждали. Мне кажется, просто какие-то обстоятельства вот просто не складывались. Я понимала, та работа, которую мы делаем на корте, на тренировке — это то, что мне нужно, и это то, что когда-то должно сработать, потому что и я работала, и он работал, и у нас было одинаковое видение того, что нужно улучшить, над чем нужно больше работать. За кортом у нас прекрасные отношения, мне было очень комфортно.

— Партнёрство на корте и вне корта — оно то же самое? Или ты стараешься как-то дистанцировать то, что происходит за кортом?

— Нет, у нас вообще и на корте, на тренировке, и за кортом мы проводим много времени вместе. То есть нам очень комфортно, нам весело, мы получаем удовольствие действительно от работы друг с другом. И, наверное, в начале года какие-то матчи действительно были просто обидные, где маленьких каких-то там сотых [доли процента] не хватало, где-то удача вот была на стороне соперника. И вот я вот ждала, чтобы наконец-таки окупилась вся та работа, которая была проделана. И то, что она сработала на «Ролан Гаррос» с этим полуфиналом, я считаю, что это, безусловно, было то, что мы вместе заслужили, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.