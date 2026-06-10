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Диана Шнайдер ответила, вспоминала ли финал ОИ-2024 перед матчем с Соболенко на «РГ»

Диана Шнайдер ответила, вспоминала ли финал ОИ-2024 перед матчем с Соболенко на «РГ»
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, вспоминала ли она финал Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде, когда выходила на корт Филиппа Шатрье на «Ролан Гаррос».

— Когда ты выходила на корт имени Филиппа Шатрье, ты вспоминала тот олимпийский финал, когда вы в паре с Миррой играли?
— Ну, не сказать, что прямо вспоминала, когда выходила играть. Ну, я единственный матч, который играла на «Шатрье» до Арины, это был этот финал. Потому что до этого я на «Шатрье» не играла одиночку там. Ну нет. Это уже как бы в прошлом, эту уже страничку мы перелистнули и уже готовимся к следующим Олимпийским играм, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

На Олимпиаде в Париже Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебро. На «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка проиграла в 1/2 финала Майе Хвалиньске.

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