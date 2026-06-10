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«Впервые увидела, что Аня умеет так бороться». Дементьева — о матче Калинской с Потаповой

«Впервые увидела, что Аня умеет так бороться». Дементьева — о матче Калинской с Потаповой
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Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева отметила выступление россиянки Анны Калинской в матче с представительницей Австрии Анастасией Потаповой на «Ролан Гаррос» — 2026. Калинская победила Потапову в четвёртом круге со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 10
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Очень хочется отметить выступление Ани Калинской. Был сумасшедший матч против Анастасии Потаповой. Я вообще впервые увидела, как бы это ни прозвучало сейчас, что Аня умеет так бороться. Мне всегда казалось, что это теннисистка, которая, ну, обладает прекрасной техникой, на неё очень приятно смотреть, но, как мне казалось, ей не хватало волевых качеств. Вот этот матч показал, что она так умеет бороться… Она выдержала невероятный матч, и тоже очень у неё достойное выступление, поэтому мы не можем об этом не сказать. Это был прекрасный «Ролан Гаррос» в её исполнении», — сказала Дементьева в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

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