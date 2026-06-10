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Соболенко, Синнер и Алькарас — в топ-100 влиятельных спортсменов года по версии Time

Соболенко, Синнер и Алькарас — в топ-100 влиятельных спортсменов года по версии Time
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Американский журнал Time составил список из 100 наиболее влиятельных спортсменов 2026 года, в число которых вошли три представителя тенниса – первая ракетка мира среди женщин белоруска Арина Соболенко, лидер мужского теннисного рейтинга Янник Синнер (Италия), а также испанец Карлос Алькарас, занимающий в мировом рейтинге второе место.

Соболенко в текущем сезоне дошла до финала Australian Open, а также завоевала три титула на уровне WTA, включая «Солнечный дубль». Янник Синнер установил рекордное достижение, выиграв пять «Мастерсов» подряд. Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.

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