Соболенко, Синнер и Алькарас — в топ-100 влиятельных спортсменов года по версии Time

Американский журнал Time составил список из 100 наиболее влиятельных спортсменов 2026 года, в число которых вошли три представителя тенниса – первая ракетка мира среди женщин белоруска Арина Соболенко, лидер мужского теннисного рейтинга Янник Синнер (Италия), а также испанец Карлос Алькарас, занимающий в мировом рейтинге второе место.

Соболенко в текущем сезоне дошла до финала Australian Open, а также завоевала три титула на уровне WTA, включая «Солнечный дубль». Янник Синнер установил рекордное достижение, выиграв пять «Мастерсов» подряд. Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии.