Кафельников — о титуле Зверева на «РГ»: безумно рад за парня с российскими корнями

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе третьей ракетки мира немца Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026.

«На самом деле, вот то, что случилось, действительно, я думаю, что хорошо для тенниса. Во-первых, Зверев почувствует, что он может выиграть турнир «Большого шлема». Это самое главное. Он может им составить конкуренцию. Не в полной [мере], конечно, действительно Синнер и Алькарас чуть-чуть выше всех остальных сейчас, кто играет в туре, но Зверев, вот выиграв этот турнир «Большого шлем»а, уже имея в своей копилке титул, он сейчас может просто расслабиться, и на нём не будет этого давления, что вот я должен, мне уже 29 лет, мне 30 завтра, моя карьера почти заканчивается, и я не хочу остаться теннисистом, у которого будет клеймо того, что я там не выиграл турнир «Большого шлема». А сейчас вот этого всего он добился, олимпийский чемпион, победитель турнира «Большого шлема». Ну, как победитель [турнира] 30 лет назад, очень приятно, что действительно парень с российскими корнями, у которого там папа играл на прекрасном уровне, мама тоже, я безумно рад, что вот именно так сложилось 30 лет спустя. Поэтому это большое достижение», — сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.