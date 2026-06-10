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«Всё сложилось просто идеально». Дементьева — о титуле Зверева на «Ролан Гаррос»

«Всё сложилось просто идеально». Дементьева — о титуле Зверева на «Ролан Гаррос»
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Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева считает, что все условия для победы на «Ролан Гаррос» — 2026 для Александра Зверева (Германия) были идеальными.

В финальном, пятисетовом матче Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место, обыграл итальянца Флавио Коболли (14-я ракетка мира).

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это был уникальный шанс для Саши выиграть турнир «Большого шлема». Всё сложилось просто идеально. Сетка, форма и соперник по финалу. Потому что, несмотря на пять сетов, я бы не сказала, что он был тяжелейший в плане игры», — сказала Дементьева в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.

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