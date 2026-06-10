«Всё сложилось просто идеально». Дементьева — о титуле Зверева на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева считает, что все условия для победы на «Ролан Гаррос» — 2026 для Александра Зверева (Германия) были идеальными.

В финальном, пятисетовом матче Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место, обыграл итальянца Флавио Коболли (14-я ракетка мира).

«Это был уникальный шанс для Саши выиграть турнир «Большого шлема». Всё сложилось просто идеально. Сетка, форма и соперник по финалу. Потому что, несмотря на пять сетов, я бы не сказала, что он был тяжелейший в плане игры», — сказала Дементьева в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.