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Диана Шнайдер: «Ролан Гаррос» много показал для будущего мужского тенниса

Диана Шнайдер: «Ролан Гаррос» много показал для будущего мужского тенниса
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о мужском теннисе на минувшем «Ролан Гаррос».

— Диан, ты следила за финалом и вообще за мужским теннисом следишь?
— Ну, я следила. Финал не смотрела, но за счётом следила. Вот уже когда Синнер вылетел, [думала, что] выиграет Зверев. Но я ещё думала, что Рууд покажет получше результат, была удивлена, что он тоже достаточно рано вылетел. Но сколько молодых ребят так хорошо сыграли, появились и тяжёлые матчи отыграли долгие, поэтому, мне кажется, «Ролан Гаррос» много показал для мужского тенниса, для будущего, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» для First&Red.

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