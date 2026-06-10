Кафельников: Зверев по праву стал победителем турнира «Большого шлема»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что немец Александр Зверев по праву стал победителем «Ролан Гаррос» — 2026.

«Саша, безусловно, был под этим прессингом со всех сторон, со стороны самого себя, всех аналитиков, которые говорили: «Ну, если ты сейчас именно даже в таком [положении] не сможешь выиграть, то ты точно никогда не выиграешь». Поэтому это действительно давит, но надо отдать должное, что, когда он получил этот шанс, он им воспользовался. Это говорит о том, что действительно игрок, который заслуживает в первую очередь и, наверное, по праву стал обладателем турнира «Большого шлема», — сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.