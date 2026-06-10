Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. На старте соревнований она обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2026, среда. 12:10 МСК
27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
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|6
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|4
|4
125
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ламенс три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Потапова поспорит с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез.
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