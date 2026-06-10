Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. На старте соревнований она обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ламенс три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Потапова поспорит с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез.