Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Сюзан Ламенс: результат матча 10 июня, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Хертогенбосхе

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
Комментарии

27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. На старте соревнований она обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Анастасия Потапова
27
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Сюзан Ламенс
125
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В её рамках Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ламенс три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Потапова поспорит с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
Материалы по теме
Диана Шнайдер: «Ролан Гаррос» много показал для будущего мужского тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android