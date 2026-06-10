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«Пока мы можем только строить теории». Агасси высказался о травме Алькараса

«Пока мы можем только строить теории». Агасси высказался о травме Алькараса
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси высказался о травме запястья Карлоса Алькараса, из-за которой испанец в этом году не выступает с апреля, пропуская «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

«Было бы неплохо, если бы он или кто-то ещё из его окружения чётко объяснил природу его травмы, потому что пока мы можем только строить теории.

Если речь идёт о тендините (воспаление сухожилия. – Прим. «Чемпионата»), то это специфическое воспаление типа дорсального капсулита или проблема наподобие синдрома запястного канала? В чём конкретно дело и каковы методы лечения? Мне неизвестно, что именно у него.

Если ему просто нужно справиться с болью или воспалением и он предпочитает консервативное лечение прежде чем решиться на операцию, то это умно, хоть и влечёт за собой пропуск нескольких турниров «Большого шлема». Если всё гораздо тяжелее и требуются более серьёзные вмешательства, то следует правильно принимать решения и наблюдаться у лучших специалистов. Важно дать травме время на полное заживление, потому что впереди ещё много лет карьеры.

Думаю, что это испытание заставит человека, искренне любящего теннис и голодного до побед, ещё сильнее ценить возможность вернуться в тур. Тогда мы сможем увидеть у Карлоса ещё больше целеустремлённости и спортивной злости, при условии, что он решит свою единственную проблему», — цитирует Агасси Sport.es.

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