Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дементьева: как же было интересно посмотреть «Ролан Гаррос» без Синнера и Алькараса!

Дементьева: как же было интересно посмотреть «Ролан Гаррос» без Синнера и Алькараса!
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева заявила, что отсутствие на «Ролан Гаррос» — 2026 Карлоса Алькараса и ранний вылет Янника Синнера добавили зрелищности турниру.

Карлос Алькарас не участвовал в турнире из-за травмы запястья. Янник Синнер во втором круге проиграл аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6).

«Как же было интересно посмотреть «Ролан Гаррос» без Синнера и Алькараса! Слушайте, ребят, ну вы уже просто другая лига! Вы другая лига, высшая! Дайте поиграть! Потому что, мне кажется, знаешь, вот когда [они] играли, какой-то, эфемерный шанс [был у других игроков, что], да, возможно, я до него дойду, и уже всё закончится. А тут вот он, реальный шанс! Как все встрепенулись! Сколько борьбы, сколько пятисетовых матчей, сколько драмы! Вот что они нам дали. Иногда, может, надо им пропускать?» — сказала Дементьева в выпуске «Хардкорт» для First&Red.

Материалы по теме
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос». Он в пяти сетах одолел Коболли
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос». Он в пяти сетах одолел Коболли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android