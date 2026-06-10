«Стыд!» Шнайдер — о пожелании удачи Ферстаппену в день, когда он заглох на старте гонки

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер отреагировала на эпизод, связанный с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстапенном.

7 июня пресс-служба WTA опубликовала видео, где Шнайдер назвала Ферстаппена любимым пилотом Формулы-1 и пожелала ему удачи. В тот же день на Гран-при Монако он заглох на старте гонки и сошёл с дистанции.

— В день мужского финала «Ролан Гаррос» ты опубликовала видео с песней, посвящённой Максу Ферстаппену.

— Какой стыд! (Смеётся).

— Почему стыдно?

— Да не, ну это было очень смешно (улыбается). Мы, на самом деле, это видео записывали ещё на турнире в Индиан-Уэллсе. Всё ждала, когда уже они это всё выложат.

— И получается, параллельно с финалом в Монако Макс Ферстаппен на старте гонки буквально заглох.

— Ну, это, видимо, мне нельзя желать никому удачи. Видимо, забираю удачу себе от этих людей. С Синнером так сработало. Полуфинал, видимо, часть его заслуги (улыбается), — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» для First&Red.