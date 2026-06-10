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«Стыд!» Шнайдер — о пожелании удачи Ферстаппену в день, когда он заглох на старте гонки

«Стыд!» Шнайдер — о пожелании удачи Ферстаппену в день, когда он заглох на старте гонки
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер отреагировала на эпизод, связанный с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстапенном.

7 июня пресс-служба WTA опубликовала видео, где Шнайдер назвала Ферстаппена любимым пилотом Формулы-1 и пожелала ему удачи. В тот же день на Гран-при Монако он заглох на старте гонки и сошёл с дистанции.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

— В день мужского финала «Ролан Гаррос» ты опубликовала видео с песней, посвящённой Максу Ферстаппену.
— Какой стыд! (Смеётся).

— Почему стыдно?
— Да не, ну это было очень смешно (улыбается). Мы, на самом деле, это видео записывали ещё на турнире в Индиан-Уэллсе. Всё ждала, когда уже они это всё выложат.

— И получается, параллельно с финалом в Монако Макс Ферстаппен на старте гонки буквально заглох.
— Ну, это, видимо, мне нельзя желать никому удачи. Видимо, забираю удачу себе от этих людей. С Синнером так сработало. Полуфинал, видимо, часть его заслуги (улыбается),сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» для First&Red.

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