«Возьму часть вины на себя». Шнайдер — о том, как Синнер «из-за неё» вылетел с «РГ»

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о диалоге с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером на «Ролан Гаррос» — 2026 перед его матчем второго круга.

— Хотела напомнить, что такой финал и вообще такой турнир без Синнера и Алькараса — это отчасти благодаря Диане, которая Яннику пожелала удачи. После этого мы знаем результат того самого матча. Диана, расскажи, что там за удача, которую ты пожелала?

— Возьму часть вины на себя (смеётся). Да так просто совпало на самом деле случайно. Я как раз играла, получается, третий круг с Олейниковой. У меня второй матч, тоже достаточно рано разминалась. Он как раз играл первым на «Шатрие». И раздевалки — что мужская, что женская, они прямо напротив друг друга. И я выхожу из раздевалки, а он в этот же момент выходит из раздевалки.

— Ты ему: «Good luck».

— Не-не, не сразу, не в лоб (смеётся). Получается, иду в сторону в тренажёрного зала, чтобы разминаться, он тоже. И мы чего-то разговаривали, что он там играет, я тоже играю, кто на каком корте. И он мне пожелал удачи, но я воспитанный человек, как бы тоже нужно пожелать удачи, хотя про себя думаю: «Зачем ему вообще удача? Выйдет, его разнесёт быстренько и пойдёт домой». И как раз уже отыгрываю матч, прихожу опять в тренажёрный зал, начинаю крутить велосипед, заниматься, смотрю, там столпотворение просто людей, которые смотрят телевизор. Думаю: «А что происходит?» Вот так вот наклоняюсь, и пятый сет у Синнера. Я такая: «Это что такое?» (Смеётся). И там, ну, уже летит конкретно, там уже всё, еле ходит. Думаю: «Ну вот, вот это да, похоже, похоже, надо было всё-таки получше удачи пожелать». А потом мне сказали, что [он вёл в третьем сете] 5:1. Думаю: «Ого!» 5:1 — это прямо жёстко с такого счёта-то проиграть, — сказала Шнайдер в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.