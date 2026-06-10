Кафельников назвал российских теннисистов, разочаровавших его на «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выступление российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Романа Сафиуллина на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Давай поговорим про российских теннисистов, которые все четверо проиграли в пяти сетах. Рублёв уступил Меншику, Хачанов — де Йонгу, Медведев — Уолтону, Сафиуллин — Рууду. Вот для них всех турнир можно считать неудачным или нет?

— Рома [играл] после травмы, но перед этим он хорошо выступил на челленджерах, заработал очков, получил игровую практику, уверенность. Дай бог, он сейчас вернётся на тот уровень, на котором раньше был. Конечно, соперник был сложный, тут ничего не сделаешь.

Карен — разочарование, да, мог реально обыграть де Йонга. Парень, который был из квалификации, сыграл три матча, то есть это был для него пятый матч, для Карена всего лишь третий. Ну, можно [было обыгрывать]. Ну, я ещё раз говорю, мне обидно сейчас разговаривать на эту тему, потому что хотелось, чтобы наши ребята сыграли [лучше].

Даниил, ну, тоже для меня большим сюрпризом [стало], что он именно на той стадии [проиграл]. Думал, он там хотя бы три-четыре матча пройдёт и сыграет.

Но Андрей с Меншиком вообще это разочарование, потому что реально тоже был шанс у него как-то всё-таки пройти этот барьер неудач в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Да, в очередной раз он спотыкается, когда есть шанс, есть возможность. Этот матч там проиграл первые два сета 3:6, 6:7, потом вчистую там 6:4, 6:1 выиграл. И буквально потерял концентрацию на две минуты, что проиграл свою подачу при счёте 3:4 в пятом сете, и 3:6 закончился, к сожалению. Я рассчитывал, что он обыграет Меншика, потом, соответственно, будет играть в полуфинале со Зверевым, — сказал Кафельников в выпуске «Хардкорт» на канале First&Red.