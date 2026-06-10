Эмма Наварро с «баранкой» проиграла Кэти Макнелли на старте турнира в Хертогенбосхе

25-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. На старте соревнований она уступила своей соотечественнице Кэти Макнелли (59-я в рейтинге) со счётом 6:4, 0:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Наварро два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Макнелли ни одного эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Во втором круге соревнований в Хертогенбосхе Кэти Макнелли сыграет с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой, занимающей 56-ю строчку в рейтинге WTA.