Эмма Наварро с «баранкой» проиграла Кэти Макнелли на старте турнира в Хертогенбосхе
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25-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. На старте соревнований она уступила своей соотечественнице Кэти Макнелли (59-я в рейтинге) со счётом 6:4, 0:6, 4:6.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2026, среда. 16:10 МСК
25
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
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59
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Наварро два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Макнелли ни одного эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.
Во втором круге соревнований в Хертогенбосхе Кэти Макнелли сыграет с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой, занимающей 56-ю строчку в рейтинге WTA.
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