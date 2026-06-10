Лоренцо Музетти снялся с «пятисотника» в Лондоне — Spazio Tennis

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти снялся с турнира категории ATP-500, который пройдёт в Лондоне с 15 по 21 июня. Об этом сообщил Spazio Tennis. Согласно источнику, спортсмена продолжает беспокоить травма мышцы бедра, полученная на «Мастерсе» в Риме. Он продолжит восстановление, чтобы сыграть на Уимблдоне.

Последний на данный момент матч Музетти провёл на турнире АТР-1000 в столице Италии, где проиграл норвежцу Касперу Рууду в 1/8 финала (3:6, 1:6). На «Ролан Гаррос» — 2026 он не выступал.

Уимблдон состоится спустя две недели после начала «пятисотника» и тоже пройдёт в Лондоне. Его действующий победитель — итальянец Янник Синнер.