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Хуберт Хуркач — Мартон Фучович, результат матча 10 июня 2026, счёт 1:2, 1-й круг; ATP 250 Хертогенбосх

Мартон Фучович вышел во второй круг турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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75-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, в стартовом матче обыграв соперника из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 96-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Хертогенбосх (м). 1-й круг
10 июня 2026, среда. 15:25 МСК
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 6 4
3 		7 7 7 7
         
Мартон Фучович
75
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

По ходу матча Хуркач сделал 15 эйсов, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Фучович подал навылет шесть раз, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из семи брейк-пойнтов.

В следующем круге Фучович сразится с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).

Сетка турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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