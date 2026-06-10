Мартон Фучович вышел во второй круг турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

75-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, в стартовом матче обыграв соперника из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 96-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

По ходу матча Хуркач сделал 15 эйсов, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Фучович подал навылет шесть раз, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из семи брейк-пойнтов.

В следующем круге Фучович сразится с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).