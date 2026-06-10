Мартон Фучович вышел во второй круг турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
Поделиться
75-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе, в стартовом матче обыграв соперника из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 96-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
Хертогенбосх (м). 1-й круг
10 июня 2026, среда. 15:25 МСК
96
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|6 4
|
|7 7
|7 7
75
Мартон Фучович
М. Фучович
По ходу матча Хуркач сделал 15 эйсов, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Фучович подал навылет шесть раз, сделал одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из семи брейк-пойнтов.
В следующем круге Фучович сразится с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2026
-
17:23
-
16:56
-
16:48
-
16:44
-
16:37
-
16:22
-
16:05
-
15:54
-
15:41
-
15:39
-
15:22
-
15:21
-
15:13
-
14:57
-
14:46
-
13:58
-
13:54
-
13:49
-
13:22
-
12:59
-
12:50
-
12:48
-
12:40
-
12:30
-
12:05
-
11:54
-
11:47
-
11:44
-
11:25
-
11:20
-
10:48
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:33