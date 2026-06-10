Аманда Анисимова обыграла Зигемунд и вышла в 1/4 финала турнира в Лондоне

Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче второго круга немку Лауру Зигемунд (44-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Анисимова выполнила две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Лаура Зигемунд не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, которой ей удалось заработать в матче.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Аманда Анисимова поспорит с соотечественницей Ивой Йович.