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Лаура Зигемунд — Аманда Анисимова, результат матча 10 июня 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 Лондон

Аманда Анисимова обыграла Зигемунд и вышла в 1/4 финала турнира в Лондоне
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче второго круга немку Лауру Зигемунд (44-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 15:15 МСК
Лаура Зигемунд
44
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
5
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Анисимова выполнила две подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Лаура Зигемунд не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, которой ей удалось заработать в матче.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Аманда Анисимова поспорит с соотечественницей Ивой Йович.

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