Ива Йович — о победе над Эалой: счёт не отражает того, насколько тяжёлым был матч

19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович прокомментировала победу над филиппинкой Александрой Эалой во втором круге турнира WTA-500 в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
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«Думаю, это была хорошая победа. Александра — отличная теннисистка, мне кажется, она очень любит играть на траве, особенно учитывая, что на прошлой неделе выиграла титул, так что матч был невероятно сложным.
Думаю, мне удалось выдержать напряжение в ключевых розыгрышах и выиграть достаточно важных очков, чтобы создать небольшое преимущество. Но счёт определённо не отражает того, насколько тяжёлым был этот матч.
Играть с ней в паре гораздо веселее, чем находиться по другую сторону сетки. Жаль, что нам приходится встречаться уже на ранних стадиях турниров. Надеюсь, совсем скоро мы будем играть друг с другом уже в финалах. Она моя очень хорошая подруга, благодарна за нашу дружбу», – сказала Йович в интервью на корте после матча.
- 10 июня 2026
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