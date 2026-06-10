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Ива Йович — о победе над Эалой: счёт не отражает того, насколько тяжёлым был матч

Ива Йович — о победе над Эалой: счёт не отражает того, насколько тяжёлым был матч
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19-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович прокомментировала победу над филиппинкой Александрой Эалой во втором круге турнира WTA-500 в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 13:40 МСК
Ива Йович
19
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Александра Эала
33
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Думаю, это была хорошая победа. Александра — отличная теннисистка, мне кажется, она очень любит играть на траве, особенно учитывая, что на прошлой неделе выиграла титул, так что матч был невероятно сложным.

Думаю, мне удалось выдержать напряжение в ключевых розыгрышах и выиграть достаточно важных очков, чтобы создать небольшое преимущество. Но счёт определённо не отражает того, насколько тяжёлым был этот матч.

Играть с ней в паре гораздо веселее, чем находиться по другую сторону сетки. Жаль, что нам приходится встречаться уже на ранних стадиях турниров. Надеюсь, совсем скоро мы будем играть друг с другом уже в финалах. Она моя очень хорошая подруга, благодарна за нашу дружбу», – сказала Йович в интервью на корте после матча.

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