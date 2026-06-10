«Мама перед финалом спала два часа». Мирра Андреева — о ночи перед победой на «РГ»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как прошла ночь перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026.

«Ощущалось волнительно, но спала я перед этим хорошо. Мама сказала, что она плохо спала, всего два часа. А я вообще спала прекрасно, часов 10, наверное.

С утра волновалась из-за того, что у нас ещё времени много было перед игрой. Матч был в 15 часов, а я пока проснулась, позавтракала, и всё это время тянулось, тянулось. Я думала: «Уже бы на корт быстрее выйти». Очень волнительно было, но со временем, с разминкой перед матчем волнение постепенно уходило», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию эксклюзивной беседы с чемпионкой «Ролан Гаррос» читайте на нашем сайте в четверг, 11 июня, 8:00 мск.