Виктория Мбоко снялась по ходу матча с Плишковой во втором круге турнира WTA-500 в Лондоне

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась во время стартового матча турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, с чешкой Каролиной Плишковой (106-й номер рейтинга). Матч был завершён при счёте 6:2, 3:4 в пользу Плишковой.

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Плишкова выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Виктория Мбоко сделала в игре четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов в матче.

В 1/4 финала турнира в Лондоне Каролина Плишкова сыграет с победительницей встречи между чешкой Мари Боузковой и хорватской теннисисткой Донной Векич.

Завтра, 11 июня, Мбоко должна провести матч вместе с Сереной Уильямс в парном разряде турнира, где им предстоит сыграть с дуэтом Лаура Зигемунд (Германия)/Лейла Фернандес (Канада).