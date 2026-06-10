Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко — Каролина Плишкова, результат матча 10 июня 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 Лондон

Виктория Мбоко снялась по ходу матча с Плишковой во втором круге турнира WTA-500 в Лондоне
Комментарии

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась во время стартового матча турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, с чешкой Каролиной Плишковой (106-й номер рейтинга). Матч был завершён при счёте 6:2, 3:4 в пользу Плишковой.

Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 17:40 МСК
Виктория Мбоко
9
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		4
6 		3
         
Каролина Плишкова
106
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Плишкова выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Виктория Мбоко сделала в игре четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов в матче.

В 1/4 финала турнира в Лондоне Каролина Плишкова сыграет с победительницей встречи между чешкой Мари Боузковой и хорватской теннисисткой Донной Векич.

Завтра, 11 июня, Мбоко должна провести матч вместе с Сереной Уильямс в парном разряде турнира, где им предстоит сыграть с дуэтом Лаура Зигемунд (Германия)/Лейла Фернандес (Канада).

Сетка турнира в Лондоне
Календарь турнира в Лондоне
Материалы по теме
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android