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Серена Уильямс сыграет с Каролиной Муховой в парном разряде турнира в Берлине

Серена Уильямс сыграет с Каролиной Муховой в парном разряде турнира в Берлине
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс примет участие в парном разряде турнира WTA-500 в Берлине, Германия, с чешкой Каролиной Муховой, сообщает The Times.

Уильямс вернулась на корт после того, как в 2022 году заявила о завершении карьеры. Теннисистка впервые за четыре года участвует в турнирах WTA-тура, дебютировав в парном разряде соревнований WTA-500 в Лондоне, Великобритания.

Турнир в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является британо-чешский дуэт Оливия Николлс/Тереза Михаликова.

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