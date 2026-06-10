Серена Уильямс сыграет с Каролиной Муховой в парном разряде турнира в Берлине

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс примет участие в парном разряде турнира WTA-500 в Берлине, Германия, с чешкой Каролиной Муховой, сообщает The Times.

Уильямс вернулась на корт после того, как в 2022 году заявила о завершении карьеры. Теннисистка впервые за четыре года участвует в турнирах WTA-тура, дебютировав в парном разряде соревнований WTA-500 в Лондоне, Великобритания.

Турнир в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня. Действующим победителем соревнований является британо-чешский дуэт Оливия Николлс/Тереза Михаликова.