Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала на турнире АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды, обыграв в матче второго круга американца Мартина Дамма-младшего (114-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
Хертогенбосх (м). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 16:50 МСК
114
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
0 : 2
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6
Алекс де Минор
А. де Минор
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча де Минор выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 3 из 14 брейк-пойнта. Дамм-младший сделал шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале де Минор сыграет с победителем встречи между двумя французскими теннисистами Уго Умбером и Бенджаменом Бонзи.
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