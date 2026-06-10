Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала на турнире АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды, обыграв в матче второго круга американца Мартина Дамма-младшего (114-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча де Минор выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 3 из 14 брейк-пойнта. Дамм-младший сделал шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале де Минор сыграет с победителем встречи между двумя французскими теннисистами Уго Умбером и Бенджаменом Бонзи.