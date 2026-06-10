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Мартин Дамм-младший — Алекс де Минор, результат матча 10 июня 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-500 Лондон

Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала на турнире АТР-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды, обыграв в матче второго круга американца Мартина Дамма-младшего (114-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 16:50 МСК
Мартин Дамм-мл.
114
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		5
7 10 		7
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча де Минор выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 3 из 14 брейк-пойнта. Дамм-младший сделал шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале де Минор сыграет с победителем встречи между двумя французскими теннисистами Уго Умбером и Бенджаменом Бонзи.

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