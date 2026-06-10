Александр Бублик вышел в четвертьфинал Stuttgart Open
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11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик выиграл у немца Ян-Леннарда Штруффа (77-я ракетка мира) во втором круге турнира ATP-250 в Штутгарте со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2. Матч продлился 5 часов 43 минуты (встреча была приостановлена на несколько часов из-за дождя).
Штутгарт. 2-й круг
10 июня 2026, среда. 15:00 МСК
77
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
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|2
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|6
|2
|
|3
|6
11
Александр Бублик
А. Бублик
Во время матча Александр Бублик сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки, не реализовал ни одного брейк-поинта из двух, процент попадания первой подачи — 64. Ян-Леннард Штруфф сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трёх, процент попадания первой подачи — 48.
В четвертьфинале турнира Александр Бублик встретится с 93-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром.
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