Александр Бублик вышел в четвертьфинал Stuttgart Open

11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик выиграл у немца Ян-Леннарда Штруффа (77-я ракетка мира) во втором круге турнира ATP-250 в Штутгарте со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2. Матч продлился 5 часов 43 минуты (встреча была приостановлена на несколько часов из-за дождя).

Во время матча Александр Бублик сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки, не реализовал ни одного брейк-поинта из двух, процент попадания первой подачи — 64. Ян-Леннард Штруфф сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трёх, процент попадания первой подачи — 48.

В четвертьфинале турнира Александр Бублик встретится с 93-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром.