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Александр Бублик — Ян-Леннард Штруфф, результат матча 10 июня 2026, счет 2:1, 2-й круг Stuttgart Open

Александр Бублик вышел в четвертьфинал Stuttgart Open
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11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик выиграл у немца Ян-Леннарда Штруффа (77-я ракетка мира) во втором круге турнира ATP-250 в Штутгарте со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2. Матч продлился 5 часов 43 минуты (встреча была приостановлена на несколько часов из-за дождя).

Штутгарт. 2-й круг
10 июня 2026, среда. 15:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
77
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		3 6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Во время матча Александр Бублик сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки, не реализовал ни одного брейк-поинта из двух, процент попадания первой подачи — 64. Ян-Леннард Штруфф сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из трёх, процент попадания первой подачи — 48.

В четвертьфинале турнира Александр Бублик встретится с 93-й ракеткой мира французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Турнирная сетка «Штутгарта»
Календарь «Штутгарта»
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