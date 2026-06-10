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Аманда Анисимова прокомментировала победу над Зигемунд в Лондоне

Аманда Анисимова прокомментировала победу над Зигемунд в Лондоне
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, над немкой Лаурой Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 15:15 МСК
Лаура Зигемунд
44
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
5
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Это был мой первый матч на траве в сезоне, поэтому, конечно, были ошибки, которыми я не слишком довольна. Но если не считать этого, мне очень понравилось, как я играла», – приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Аманда Анисимова сыграет со своей соотечественницей Ивой Йович.

Турнир в Лондоне проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является немецкая теннисистка Татьяна Мария.

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