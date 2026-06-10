Аманда Анисимова прокомментировала победу над Зигемунд в Лондоне

Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, над немкой Лаурой Зигемунд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

«Это был мой первый матч на траве в сезоне, поэтому, конечно, были ошибки, которыми я не слишком довольна. Но если не считать этого, мне очень понравилось, как я играла», – приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Аманда Анисимова сыграет со своей соотечественницей Ивой Йович.

Турнир в Лондоне проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является немецкая теннисистка Татьяна Мария.