Каролина Плишкова — о матче с Мбоко: очень жаль, что всё закончилось именно так

106-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне. Чешка вышла в следующую стадию турнира после отказа канадки Виктории Мбоко от продолжения борьбы в матче при счёте 6:2, 3:4 в пользу чешки.

«Конечно, очень жаль, что всё закончилось именно так. Надеюсь, с ней всё будет в порядке. В целом, считаю, что это был хороший матч высокого уровня, особенно с моей стороны. По ходу встречи она прибавляла. Поэтому очень обидно, что всё завершилось таким образом», — сказала Плишкова на пресс-конференции после матча.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Каролина Плишкова сыграет с победительницей встречи Мари Боузкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия).