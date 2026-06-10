Каролина Плишкова — о матче с Мбоко: очень жаль, что всё закончилось именно так
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106-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне. Чешка вышла в следующую стадию турнира после отказа канадки Виктории Мбоко от продолжения борьбы в матче при счёте 6:2, 3:4 в пользу чешки.
Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 17:40 МСК
9
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
Rt
|1
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|3
106
Каролина Плишкова
К. Плишкова
«Конечно, очень жаль, что всё закончилось именно так. Надеюсь, с ней всё будет в порядке. В целом, считаю, что это был хороший матч высокого уровня, особенно с моей стороны. По ходу встречи она прибавляла. Поэтому очень обидно, что всё завершилось таким образом», — сказала Плишкова на пресс-конференции после матча.
В четвертьфинале турнира в Лондоне Каролина Плишкова сыграет с победительницей встречи Мари Боузкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия).
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