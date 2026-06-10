Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Плишкова — о матче с Мбоко: очень жаль, что всё закончилось именно так

Каролина Плишкова — о матче с Мбоко: очень жаль, что всё закончилось именно так
Комментарии

106-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в 1/4 финала турнира WTA-500 в Лондоне. Чешка вышла в следующую стадию турнира после отказа канадки Виктории Мбоко от продолжения борьбы в матче при счёте 6:2, 3:4 в пользу чешки.

Лондон (ж). 2-й круг
10 июня 2026, среда. 17:40 МСК
Виктория Мбоко
9
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		4
6 		3
         
Каролина Плишкова
106
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

«Конечно, очень жаль, что всё закончилось именно так. Надеюсь, с ней всё будет в порядке. В целом, считаю, что это был хороший матч высокого уровня, особенно с моей стороны. По ходу встречи она прибавляла. Поэтому очень обидно, что всё завершилось таким образом», — сказала Плишкова на пресс-конференции после матча.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Каролина Плишкова сыграет с победительницей встречи Мари Боузкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия).

Материалы по теме
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android